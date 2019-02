Steun de Roparun, eet een lekker bordje spaghetti Nele Dooms

19 februari 2019

De Ros Beiaardrunners van Dendermonde, die elk jaar tijdens het pinksterweekend deelnemen aan de Roparun, organiseren dit weekend hun jaarlijkse spaghettifestijn. Dat moet geld in het laatje brengen om het inschrijvingsgeld voor de estafetteloop van Parijs naar Rotterdam te kunnen betalen. De opbrengst gaat naar projecten die kankerpatiënten ondersteunen. Spaghetti eten kan op zaterdag 23 februari van 17 tot 21 uur. Liefhebbers kunnen terecht in Zaal Gildenhuis, aan de Otterstraat in Sint-Gillis-Dendermonde. Info: www.team83.be.