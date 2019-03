Steun aan IS brengt man voor rechter Nele Dooms

26 maart 2019

16u12 0 Dendermonde De Amerikaanse president Donald Trump maakte recent dan wel bekend dat de terreurbeweging Islamitische Staat (IS) verslagen is, het einde van rechtszaken tegen IS-strijders en -sympathisanten in ons land is zeker nog niet in zicht. Dinsdag stond er opnieuw een beklaagde op dat vlak in de Dendermondse rechtbank. Hij riskeert de maximumstraf van vijf jaar wegens het aanzetten tot terreur.

Dzoskun M. werkte actief mee om via sociale media propagandaboodschappen en zogezegde nieuwsberichten van IS te verspreiden. Hij kwam een eerste keer in het vizier van de speurders in de zomer van 2017. De man werd toen opgepakt aan de grens van Turkije met Syrië, teruggestuurd naar België en opgepakt in Zaventem. Terwijl hij zelf bleef volhouden dat hij per toeval een toeristisch bezoek bracht aan de grensstreek, is het voor het parket duidelijk dat hij de grens over wilde om in Syrië te gaan strijden voor IS.

Na huiszoekingen, een telefoontap en het bestuderen van de gsm en computer van M. werden tal van foto’s en video’s gevonden van wapens, propaganda, IS-vlaggen, onthoofdingen en executies. M. bleek bovendien ook zelf actief nieuwsbanners aan te maken om ‘nieuwsberichten’ over overwinningen van IS te verspreiden via allerlei social media en chatgroepen. Zijn account ‘@nonstopterror’ sprak volgens de openbaar aanklager boekdelen.

“Terrorisme wordt steeds meer via de digitale wereld gevoerd en dat zorgt voor een permanent risico voor onze samenleving”, schetste de openbaar aanklager tijdens het proces. “De beklaagde heeft zelf gekozen hier actief aan mee te werken en het ontbreekt hem aan elk schuldinzicht. Ik vorder de maximumstraf van vijf jaar en vraag de rechter hem zijn Belgische nationaliteit af te pakken.”

Zelf bleef M. volhouden dat hij onschuldig is. “Ik volgde IS alleen maar wat”, beweerde hij. De rechter velt vonnis op 16 april.