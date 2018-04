Sterke vrouwen in Belgica 10 april 2018

02u53 0

In Cultuurcentrum Belgica staan drie rasactrices op de planken. Sien Eggers, Jessa Wildemeersch en Sofie Palmers brengen 'Sterke Vrouwen in L'étude'. Drie sterke vrouwen ontmoeten elkaar en wagen zich aan een studie, en dan slaat de chaos toe. Ze drinken wijn, verliezen zich in taal en onderzoeken Shakespeares vrouwenrollen in zichzelf, gaande van Lady Macbeth, over Portia en Ophelia, tot De Getemde Feeks. De voorstelling vindt plaats op donderdag 12 april om 20 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de Theaterzaal van CC Belgica, aan de Kerkstraat in Dendermonde. Info en resrvatie: 052/20.26.26 of via www.ccbelgica.be. (DND)