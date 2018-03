Stemmen op favoriete fietsstad 28 maart 2018

Dendermonde is door de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) en de Vlaamse overheid geselecteerd als 'Fietsgemeente/Fietsstad 2018'. De Ros Beiaardstad is genomineerd in de categorie '20.000 tot 50.000 inwoners'. Naast de titel krijgt de winnaar een subsidie van 50.000 euro om te investeren in projecten voor fietsparkeren, fietsstallingen en innovatieve fietsoplossingen. Een vakjury onder leiding van de VSV kiest de uiteindelijke winnaar. Daarnaast is er ook een Publieksprijs. Om die in de wacht te slepen, zijn heel veel stemmen nodig. De stad roept iedereen op om een stem uit te brengen op Dendermonde via www.fietsgemeente.be/dendermonde. Dat moet voor 21 mei. Iedereen die stemt, maakt kans om een fiets te winnen. Elke week worden er enkele gelukkigen geloot die een handige fietsknooppuntenkaart of bon kan winnen. (DND)