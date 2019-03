Stella zorgt voor viergeslacht Nele Dooms

18 maart 2019

14u38 0

De kleine Stella Verstraeten, geboren op 24 februari 2019, zorgt meteen voor een unicum in haar familie. Het meisje maakt het allereerste viergeslacht compleet. Fiere mama is Lien Verstraeten (30) uit Baasrode. Oma Myriam Van Keer (56) uit Buggenhout is alvast van plan om haar kleindochter te vertroetelen. En overgrootmoeder Anny Saey (79) uit Baasrode is apetrots.