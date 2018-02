Stel zelf je museumcollectie samen INSPRAAK INWONERS BIJ OPSTELLING OVER STADSGESCHIEDENIS KOEN BATEN

03u01 0 Dendermonde De stedelijke musea in Dendermonde vernieuwen en hebben daarbij uw hulp nodig. De bedoeling is naar een eengemaakt museum te gaan dat de geschiedenis van Dendermonde vertelt. De Dendermondenaren mogen mee bepalen welke stukken zij belangrijk vinden in dat museum. "Een proefproject loopt in het Vleeshuismuseum", zegt cultuurschepen Lien Verwaeren (CD&V).

Bedoeling is dat alle museumstukken samengebracht worden op één locatie en niet langer verspreid zitten over drie plekken. Daarnaast komt een nauwere samenwerking met verenigingen, erfgoedgemeenschappen, enzovoort. Voor het proefproject met inspraak van de Dendermondenaren wordt voorlopig beroep gedaan op een zestigtal inwoners, zowel bekende als minder bekende. Wel zijn het allemaal mensen die een sterke band hebben met de stad. "Het gaat dan vooral om inwoners die een ambacht uitoefenen, zich verdienstelijk hebben getoond op artistiek of sportief vlak en zich inzetten voor de erfgoedtraditie", zegt schepen Lien Verwaeren. Zij mochten hun mening geven over wat voor hen belangrijk is in de musea en wat ze zeker getoond willen zien.





Oorkonde

Een van de Dendermondenaren is oud-bibliothecaris Lieven Sennepart. Hij kwam een kijkje nemen in het Vleeshuismuseum om zijn keuzes aan te duiden. Iets wat hij zeker niet gemakkelijk vond. "Hier staat heel veel materiaal, het is niet eenvoudig om er iets uit te kiezen", zegt Sennepart. "Het eerste waar mijn oog op viel, was een oorkonde van de stad. Misschien is het omdat ik bibliothecaris was, dat mijn oog daar meteen op viel, maar zulke oorkondes zijn zeldzaam. De meeste werden vernield, maar dit is denk ik toch belangrijk voor de stad. Ondanks de moeilijkheid van het kiezen, vind ik het concept een goed idee."





De geselecteerde Dendermondaren waren uitgenodigd op kijkdagen in het Vleeshuismuseum om hun selectie te maken. Zij mochten hun favoriete collectiestuk kiezen. Dat zal de stad dan opnemen in de nieuwe opstelling. "Hun keuze zal ook gedocumenteerd en toegelicht worden aan de hand van een klein interview", zegt Verwaeren. Met al het materiaal dat op die manier verzameld werd, zal een ontwerpbureau aan de slag gaan om het nieuwe museum vorm te geven. "Op Werelderfgoeddag (zondag 22 april, red.) wordt een eerste deel van de nieuwe collectie getoond. Het is de bedoeling de hele collectie afgewerkt te hebben tegen juli", besluit de schepen.