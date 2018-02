Stefanie opent boetiek voor zwangere vrouwen 01 februari 2018

02u30 0

Stefanie De Smedt heeft 'Ma Belle', een boetiek gespecialiseerd in zwangerschapsmode en accessoires geopend. "Klanten vinden er ook leuke kledingsetjes voor pasgeboren baby's. In de winkel is er ook een fotostudio", vertelt Stefanie bij wie het idee voor deze winkel ontstond tijdens haar eerste zwangerschap. "Toen was ik op zoek naar kleding die mij mooi, vrouwelijk en zelfzeker deed voelen, maar tot mijn verbazing vond ik nauwelijks trendy kleding." Tijdens het openingsweekend kwamen al een pak nieuwsgierigen een kijkje nemen.





(DND)