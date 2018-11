Steakfestijn bij FC Moerstraat Nele Dooms

22 november 2018

15u58 0

Voetbalclub FC Moerstraat in Sint-Gillis-Dendermonde organiseert dit weekend een steakfestijn. Op het menu staan steak natuur, provençale, champignon en peper. Er is ook koude schotel. Alles wordt geserveerd met frietjes en om af te sluiten is er dessert. Smullen kan op zaterdag 24 november, vanaf 18 uur, en op zondag 25 november, vanaf 11.30 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de kantine van FC Moerstraat, in de Coensbroekwegel in Sint-Gillis-Dendermonde. Info en inschrijvingen: 052/21.00.94 of fcmoerstraat@hotmail.com.