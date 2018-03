Station verandert in boksclub DRIE ZWARE VECHTPARTIJEN IN WEEK TIJD KOEN BATEN

01 maart 2018

02u56 0 Dendermonde Het station was gisteren alweer het decor van een massale vechtpartij tussen scholieren, deze keer zelfs tot op het perron toe. Horeca-uitbaters uit de omgeving trekken aan de alarmbel. "Wij voelen ons niet meer veilig", klinkt het.

Het gevecht ontstond rond 13.30 uur. De aanleiding voor de knokpartij is, zoals gewoonlijk, niet bekend. De sfeer aan het station in is de laatste weken opnieuw erg onrustig. Een heleboel scholieren blijft er na schooltijd plakken, wat in de laatste week alleen al tot drie schermutselingen leidde. De eerste vechtpartij ontstond vorige week donderdag al, maar kon snel in de kiem worden gesmoord. Maandag was het opnieuw prijs en verzamelde een dertigtal scholieren voor de Panoszaak aan het station. Daar raakten ze slaags met elkaar, tot de politie tussenbeide kwam. Gisteren was het opnieuw prijs toen een dertigtal scholieren plots slaags raakte. De politie van Dendermonde was snel ter plekke en vroeg versterking van de omringende zones om het gevecht te stoppen.





Indrukwekkend

Een 14-jarige leerlinge stond net op haar bus te wachten toen ze het gevecht zag losbarsten. "Ik had al enkele jongeren - die vanuit het centrum kwamen - zenuwachtig zien rondlopen", vertelt ze. "Plots vielen de jongeren elkaar aan. De reden voor het gevecht? Geen flauw idee. Gelukkig stond ik op veilige afstand, want de vechtpartij was indrukwekkend. De politie kon snel een aantal vechtersbazen oppakken", zegt ze. Door het gevecht was wel paniek ontstaan in de omgeving, die pas na de interventie van de politie ging liggen. "We hebben inderdaad een nieuwe opstoot gehad. Maar zoals eerder vermeld, zullen we de controles terug opschroeven in en rond het station. We hebben de boel snel opgekuist met behulp van andere politiezones en zullen regelmatig een patrouille langssturen. We hebben zes personen kunnen oppakken", besluit korpschef Patrick Feys.





Ziekteverlof

Bij de handelaars in de stationsomgeving zit de schrik er ondertussen goed in. Een scholier kwam zelfs maandag in Panos nog een mes vragen. "Wij hebben hem onmiddellijk wandelen gestuurd, zo'n personen horen niet in onze zaak. Het geweld moet stoppen. Iemand die bij ons werkt, staat intussen al op ziekteverlof uit schrik voor wat hier de laatste weken allemaal gebeurde", klinkt het. "Wij werken hier soms alleen en dan voelen wij ons niet meer veilig."





In totaal werden zo'n zes personen, vooral minderjarigen, opgepakt.