Startschot voor nieuwe ambtstermijn met installatie gemeenteraad Nele Dooms

02 januari 2019

21u01 0 Dendermonde Met de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad is in Dendermonde het startschot gegeven van een nieuwe ambtstermijn. Dat gebeurde in een bomvolle raadszaal, waar zelfs een groot scherm geplaatst was zodat alle aanwezigheden de eedafleggingen en eerste toespraken goed konden volgen.

Met veertien nieuwe gemeenteraadsleden kent de gemeenteraad een grondige vernieuwing. Burgemeester Piet Buyse (CD&V) is vanaf nu overigens niet langer de voorzitter van de gemeenteraad. Die taak is de komende jaren in handen van Dirk Abbeloos. Dendermonde is vanaf nu in handen van een nieuwe coalitie. CD&V en N-VA vormen samen de meerderheid. Sp.a en Groen, Vlaams Belang en Open Vld zijn de oppositiepartijen. Burgemeester Buyse riep hen woensdagavond allemaal op om “op een opbouwende manier mee te werken aan een betere stad”.

Toch werd de toon meteen gezet dat er de komende zes jaar een stevige oppositie te verwachten is. Laurens Hofman (Open Vld) gaf de nieuwe coalitie meteen een flinke veeg uit de pan. “De kiezer schudt de kaarten, maar CD&V en N-VA, die allebei verlies optekenden, hebben daar geen rekening mee gehouden. Zij hadden vooraf al een akkoord en dit is niet de coalitie die de kiezer wou.” Ook Niels Tas (sp.a), gewezen schepen, had een sneer klaar: “CD&V en N-VA hebben samen een meerderheid in onze gemeenteraad, maar het is afwachten of ze ook een gezamenlijk beleid zullen hebben.”

Terwijl 2019 een overgangsjaar is, met lopende projecten zoals onder andere de heraanleg van verkeersomgeving van VPK, het begijnhof en de stationsomgeving van Schoonaarde, gaat de nieuwe beleidsploeg van start met de opmaak van een nieuw meerjarenbeleidsplan 2020-2025. “Meer participatie, duurzaamheid, solidariteit, veiligheid en de troeven van de stad uitspelen, worden zeker krijtlijnen”, zegt Buyse.