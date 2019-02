Stank op Hoogveld nog nooit zo erg: Omwonenden eisen harde maatregelen tegen Empro Nele Dooms

21 februari 2019

10u15 11 Dendermonde Buurtbewoners en actiecomité Bad Smell Hoogveld staan opnieuw aan de klaagmuur. Reden is de geurhinder op het industrieterrein, die erger is dan ooit. De actievoerders wijzen met een beschuldigende vinger naar Emrpo. “We zijn de stank beu. Het is tijd dat er harde maatregelen tegen het bedrijf komen” klinkt het.

Stinken als de pest deed het op en rond industrieterrein Hoogveld net toen omwonenden uit Baasrode en Lutterzele in Sint-Gillis er verzamelen hadden geblazen. Met een protestactie ter hoogte van de Drankencentrale Maes wilden ze de aanhoudende stank, volgens hen afkomstig van het bedrijf Empro en die tegenwoordig erger is dan ooit, aankaarten. Het bewijsmateriaal diende zich vanzelf aan: in vlagen kwam een overheersende misselijkmakende, penetrante geur boven. “Er zijn zelfs momenten dat het nog zoveel erger is”, zegt Sven De Wit van actiecomité Bad Smell Hoogveld. “De jongste tijd zelfs meer dan ooit. Ons geduld is op met alle kansen die het bedrijf al kreeg.”

Om de twee dagen een klacht

Meldingen van geurhinder liegen er niet om. De voorbije veertig dagen alleen al kwamen er bij bevoegde diensten 22 meldingen over stank binnen. Dat is om de twee dagen een klacht. “En dan hebben we het nog niet over al die momenten dat mensen geen melding maken”, zegt Bart Maes van de drankencentrale. “Omwonenden hebben ook nog wel iets anders te doen dan voortdurend te bellen. Heel ons leven wordt hierdoor gedomineerd. Ook voor mijn zaak is dit een ramp. Ik zie mijn omzet zo dalen omdat klanten wegblijven door de stank. Ze vertellen me zelf dat ze niet meer komen omdat ze misselijk worden van de geur. Hoe vaak moeten we dit blijven melden? De problematiek is ondertussen toch genoegzaam gekend. Antwoorden die we krijgen, hebben één rode draad: paraplusysteem!”

Klanten blijven weg in mijn zaak door de misselijkmakende stank. En de enige antwoorden die we krijgen zijn paraplusysteem. Bart Maes

De geurstudie op het industrieterrein Hoogveld, waar de Milieu-inspectie opdracht voor gaf, loopt momenteel. Maar daar lachen de omwonenden eens mee. “We kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat die alleen maar gevoerd wordt om te proberen andere bedrijven de schuld te geven en Empro uit de wind te zetten”, zegt Karine Schoof. “Maar het is overduidelijk dat de stank van Empro komt. Het is een geur zo typisch dat hij zich onderscheidt van gelijk welke andere. Ik woon zelf sinds 1995 rechtover het bedrijf. Nooit is er last geweest. Tot in 2015 Empro er zijn activiteiten startte. Duidelijker kan niet.”

“Maatregelen of bedrijf moet toe”

De omwonenden zijn de vele beloftes beu en eisen acties tegen het bedrijf, dat pluimen van kippen verwerkt tot een basis van petvoeding en cosmetica. “Opvallend dat er voor de verkiezingen met grote woorden werd gezwaaid en het nu opvallend stil is”, klinkt het. “Ondertussen zitten wij zowat elke dag met de overlast en we moeten dat blijkbaar maar blijven slikken. Maatregelen moeten er komen voor ons welzijn en anders moet het bedrijf maar toe. Er is de bedrijfsleiding genoeg tijd gegeven om ervoor te zorgen dat de stank ophoudt en dat lukt blijkbaar niet.”

Omdat actievoerders hem op de hoogte brachten van de stank tijdens de actie, kwam Empro-zaakvoerder Vaast Van Overschelde zelf langs bij de bewoners, al schrok hij van het grote aantal mensen dat er verzameld was. Ontkennen dat de stank van zijn bedrijf afkomstig is, deed hij niet. Wel zette hij in de verf dat de biofilter-installatie waar vorig jaar zwaar in geïnvesteerd werd optimaal werkt en zijn bedrijf echt wel probeert om de problematiek op te lossen. Geciteerd wil hij echter niet worden in de pers.

Van dat ‘proberen’ hebben de buurtbewoners meer dan genoeg. “Empro heeft voldoende kansen gekregen”, klinkt het. Onze burgemeester kondigde vorig jaar in maart aan dat als Empro de stankproblemen niet onder controle kreeg, het bedrijf hier niet kon blijven. Wij beginnen ons af te vragen over welk jaar hij het had, want ondertussen zijn we wel alweer een jaar verder en de vreselijke stank is er nog steeds.”

Nieuwe schepen van Milieu Marius Meremans (N-VA) kondigt aan dat hij binnenkort met de bedrijfsleiding van Empro aan tafel gaat zitten.