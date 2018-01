Stan en Juul winnen prijs Tettergazet 19 januari 2018

De kleine Stan en Juul uit Dendermonde hebben de wedstrijd van de Tettergazet gewonnen. De Tettergazet is de kinderkrant die in Dendermonde met regelmaat van de klok uitkomt en alle nieuws op kindermaat bundelt. Daarin is ook de wedstrijd 'Waar is Kleine Moes?' te vinden. Kinderen kunnen de mascotte van de Tettergazet in de krant zoeken. Stan en Juul slaagden er alvast in om hem te vinden. Zij mochten hun prijs ophalen bij de Jeugddienst in Dendermonde. "Alle kinderen kunnen kans maken op een leuke prijs", zegt Paulien van de Jeugddienst. "Ze moeten gewoon ook mee doen met de wedstrijd van Tettergazet. De nieuwe krant komt eind februari uit."





(DND)