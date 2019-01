Staking Verko : zestien afvalophalers blijven staking voortzetten Nele Dooms

16 januari 2019

10u13 0 Dendermonde De staking bij afvalintercommunale Verko in regio Dendermonde gaat voort. Zestien werknemers van de ophaaldienst zijn ook woensdagochtend nog altijd niet terug aan het werk gegaan. Ze protesteren tegen het ontslag van vakbondsman Martin Christiaens. Hoewel het merendeel van het personeel wel aan de slag is, blijft de huisvuilophaling in de regio grondig verstoord.

Een stakerspiket aan de bedrijfsterreinen van afvalintercommunale Verko aan de Bevrijdingslaan in Appels staat er niet, maar toch gaat de staking voort. Na een personeelsvergadering in alle vroegte woensdagochtend trokken de stakende afvalophalers weer naar huis. Het ging om zestien werknemers, op een totaal van 165. Hoe lang zij nog doorgaan met staken is totaal onduidelijk. Ook vakbondssecretaris Van Himste (ACOD) weet het antwoord niet. “We moeten hierover nog overleg hebben. Vermoedelijk vindt dat donderdag plaats”, zegt hij. “Alleszins geven deze mensen aan dat ze de huidige gang van zaken niet pikken. Ze blijven achter hun vakbondsman Martin Christiaens staan.”

Die Christiaens werd dinsdagnamiddag door de Verko-directie, met de zegen van de Raad van Bestuur, ontslagen. Het huidige sociaal conflict, met de staking die sinds 2 januari aan de gang is, draaide rond hem. Christiaens was naar de arbeidsrechtbank gestapt wegens discriminatie nadat hij een andere job binnen Verko kreeg toebedeeld. Afvalophalers legden het werk neer om hem daarin te steunen. Het ontslag van Christiaens nu valt bij hen in slechte aarde.

Het merendeel van het Verko-personeel is echter wel aan de slag. Die werknemers reden woensdagochtend wel uit met de vuilniswagens. Omdat de ophaaldienst niet voltallig is, is de huisvuilophaling toch grondig verstoord. Ongeveer de helft van de afvalrondes kan niet afgewerkt worden.

Voor Verko-planners Bruno en Wim is het puzzelen om ploegen zo in te zetten dat toch zoveel mogelijk afval wordt ingezameld. “We bekijken daarbij ook waar de ophaling de voorbije weken het meest problematisch was”, zeggen zij. “Die rondes laten we nu voorgaan. Of we zetten er, zoals bijvoorbeeld in Wetteren waar de toestand echt problematisch werd, extra ploegen op in om toch eens zoveel mogelijk op te halen. De werkwilligen doen echt wat ze kunnen om alles zoveel mogelijk bol te werken.”

Naast een huisvuilophaling in Wetteren, zal in Berlare het GFT-afval, in combinatie met afgedankte kerstbomen, en PMD opgehaald worden. Ook het papier en karton van ronde 6 in Dendermonde zal normaal gezien ingezameld worden. De geplande huisvuilrondes in Buggenhout, Dendermonde ronde 3 en Lebbeke gaan niet door, net als de voorzien GFT-ophalingen met kerstbomen en PMD in Dendermonde en Hamme. Verko vraagt de inwoners niet opgehaald afval van de straat te verwijderen en opnieuw aan te bieden bij een volgende ophaalronde van dezelfde afvalsoort. Inwoners kunnen hun huisvuilzakken ook wel zelf naar het containerpark brengen. Daar worden ze naar aanleiding van de staking gratis aanvaard, zonder dat toegangsgeld betaald moet worden.