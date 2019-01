Staking Verko nog altijd aan de gang: Positief advies voor vakbondsafgevaardigde Nele Dooms

15 januari 2019

10u53 0 Dendermonde Terwijl de staking bij afvalintercommunale Verko voortduurt, lijkt het er steeds meer op dat het personeel in het bedrijf in twee kampen is opgedeeld. Terwijl werkwilligen met een prikactie maandagavond de Raad van Bestuur vroeg om een “krachtdadig optreden tegen de stakers”, zetten de stakers hun actie voort. Hun vakbondsafgevaardigde Martin Christiaens, om wie de staking draait, heeft ondertussen de arbeidsauditeur aan zijn kant. Die adviseert de rechtbank dat Christiaens gelijk heeft in zijn klacht tegen Verko wegens discriminatie.

De staking bij Verko, gestart op woensdag 2 januari, is ondertussen aan zijn derde week toe. Nog steeds zetten de stakers, een twintigtal op een totaal van 165 Verko-werknemers, een piket op aan de toegangspoorten van Verko aan de Bevrijdingslaan en gaan niet aan het werk. Zij gingen daarmee in op de oproep van vakbondsafgevaardigde Martin Christiaens om hem zo te steunen in de rechtszaak die hij bij de arbeidsrechtbank van Dendermonde had aangespannen tegen Verko. Christiaens, die chauffeur is, pikt het niet dat hij een andere job kreeg. De directie van Verko verplaatste hem naar de compostering als “kuiser” omdat er volgens haar klachten waren over Christiaens. Die stapte naar de rechter wegens “pesten en discriminatie omdat ik als vakbondsman mijn mond roerde om het misnoegen van personeel aan te klagen”.

In een advies geeft de arbeidsauditeur van Dendermonde nu gelijk. Hij stelt dat Christiaens niet moet “kuisen” als hij eigenlijk chauffeur is. Van pesten is volgens de auditeur geen sprake, maar van discriminatie dan weer wel. Het is nu aan de rechtbank om dit advies te volgen of niet. Een definitieve uitspraak daarover wordt op 7 februari verwacht. Ondertussen bekijken ze bij Verko de mogelijke gevolgen van deze zaak. Later vandaag vindt ook een nieuw vakbondsoverleg plaats.

Naar aanleiding van de aanhoudende staking vond maandagavond ook een extra Raad van Bestuur plaats. De burgemeesters van alle betrokken gemeenten van het Verko-werkingsgebied verzamelden daarvoor met de directie in de burelen van de intercommunale. Ze werden er opgewacht door enkele tientallen personeelsleden van Verko die wel al heel de tijd aan het werk bleven. Die vroegen meer respect en leken die ook te krijgen van de burgemeesters die passeerden.

“We willen een signaal geven dat het merendeel van het Verko-personeel aan het werk is “, zegt Herwig De Brandt, namens de werkwilligen. “Wij willen gewoon ons werk goed doen en zijn de hele toestand beu. We vragen van de Raad van Bestuur en directie een krachtig signaal naar de stakers toe dat het genoeg geweest is. De verdeeldheid binnen Verko is echt erg, we betreuren dat. Het stoot ook veel werkwilligen tegen de borst dat zij op straat bij de afvalophalingen de verwijten van inwoners krijgen, terwijl zij zich net uit de naad werken om zoveel mogelijk huisvuil in te zamelen.”