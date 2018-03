Staking Verko duurt voort PERSONEEL AFVALOPHALING KLAAGT GEBREK AAN RESPECT AAN NELE DOOMS

03 maart 2018

02u36 0 Dendermonde De staking van het personeel van de ophaaldienst van afvalintercommunale Verko duurt voort. Gisteren werd een piket

Wat donderdag nog begon als een spontane actie, mondde vrijdag uit in een georganiseerde staking. Slechts een paar personeelsleden reden 's ochtends uit met de vuilniswagen, zodat alleen in Hamme houtafval werd opgehaald. Alle andere inzamelrondes van verschillende afvalsoorten in de hele Dendermondse regio werden niet uitgevoerd. Ook de containerparken bleven dicht en dat zal ook vandaag het geval zal zijn.





Aanleiding voor de stakingsactie zijn strubbelingen op de werkvloer. "Die zijn er al maanden, door toedoen van een diensthoofd", klinkt het bij werknemers. "Die staat in voor onder andere de planning van dienstroosters, maar respect is ver te zoeken. Het gaat om pesterijen, intimidatie en vriendjespolitiek door bepaalde mensen zwaardere rondes en meer werkdruk op te leggen dan anderen. We kaartten dit meermaals aan bij de directie. Er volgde een onderzoek en de man werd even thuis gezet. Deze week kregen we te horen dat hij zou terugkeren. Met een coach weliswaar, maar wij willen hem helemaal niet terug op de werkvloer. Daarom hebben we het werk neergelegd."





De actievoerders ontkennen niet dat ook een deel van het personeel het niet eens is met de actie en achter het diensthoofd staat. "Het merendeel steunt de actie", klinkt het. "Van de zeventig ophalers, zijn er 55 niet aan de slag gegaan. Dat zegt genoeg. We klagen het gebrek aan respect aan en willen dat de betrokkene geen contact meer met personeel op de werkvloer heeft. Ontslag eisen we niet, overplaatsing wel. Pas als we daar garanties over krijgen, gaan we weer aan de slag."





Nieuw overleg

Aanstaande maandag is een nieuw overleg gepland met de directie. Afhankelijk van wat daar uit de bus komt, wordt beslist of er opnieuw wordt gewerkt. Bij inwoners uit de regio kan de stakingsactie op weinig begrip rekenen. Op veel plaatsen blijft het afval gewoon buiten staan. Met alle gevolgen van dien. Zo is door de wind oud papier overal in het rond geblazen. "We beseffen dat onze staking voor overlast zorgt en de bewoners daar de dupe van zijn", klinkt het. "We willen nu eens echt voor onszelf opkomen. Het gaat deze keer inderdaad niet om verlof, werklast of loon, maar wel over welzijn op het werk. Ook dat is belangrijk."





Verko zelf vraagt de inwoners om het niet opgehaalde afval weg te nemen van de straat en bij een volgende ophaalbeurt weer aan te bieden.