Staking Verko duurt voor, vakbondsman vecht ontslag aan Nele Dooms

17 januari 2019

14u01 4 Dendermonde De staking bij afvalintercommunale Verko in regio Dendermonde duurt nog altijd voort. Ook vandaag is daardoor de afvalophaling ernstig verstoord. Vaksbondsman Martin Christiaens, die begin deze week ontslagen werd door Verko, kondigt aan dat hij naar arbeidsrechtbank stapt tegen de beslissing.

Het Verko-personeel van de ophaaldienst dat de voorbije weken als één man achter vakbondsafgevaardigde Martin Christiaens stond, blijft dat ook nu nog doen. Daardoor wordt er nog altijd gestaakt in het bedrijf. Hoewel het een minderheid van het personeel is dat het werk neerlegt en een meerderheid dus aan de slag is, kunnen alle ophaalrondes niet afgewerkt worden. Op veel plaatsen blijft huisvuil staan.

Vakbondsman Martin Christiaens werd dinsdag door afvalintercommunale Verko aan de deur gezet. De man was eerder al naar de arbeidsrechtbank gestapt wegens discriminatie omdat hij een andere jobfunctie toebedeeld had gekregen. Personeel ging aan het staken om hem daarin te steunen. Nu Christiaens ontslagen is, stapt hij weer naar de arbeidsrechtbank. “Ik laat het hier zeker niet bij, dit zijn maffiapraktijken”, stelt hij. “Ik moet dit nog met mijn advocaat bespreken, maar het is zeker dat ik een nieuwe rechtszaak aanspan. Het voelt wat als vechten tegen de bierkaai. Verko kan procederen met centen van de belastingbetaler. Alles gebeurt daar voor de aandeelhouders en de gewone werkmensen worden verdrukt. Ik kaart de mistoestanden al jaren aan, maar de directie hield altijd de handen voor de ogen.”

Hoelang de staking nog voortduurt, is niet duidelijk. Donderdag gingen de GFT- en PMD-ophaalrondes in Berlare, Baasrode en Hamme wel door. Ook gewoon huisvuil in Lebbeke werd opgehaald, net als papier en karton in Baasrode. De geplande rondes huisvuil in Buggenhout en Dendermonde (ronde 4) en PMD-rondes in Berlare en Dendermonde konden niet afgewerkt worden.