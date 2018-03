Staking Verko duurt al zeker tot woensdag 06 maart 2018

Het personeel van afvalintercommunale Verko staakt al zeker tot en met woensdag. Daardoor blijft de afvalophaling verstoord. Gisteren bijvoorbeeld werden alleen pmd in Dendermonde en Lebbeke en papier en karton in Berlare opgehaald.





Werknemers verwijten een diensthoofd pesterijen, intimidatie en vriendjespolitiek. De man zat al een tijd thuis, maar toen bleek dat hij terug zou keren, zette dat kwaad bloed bij personeel. Het legde vorige week donderdag het werk neer. Directie en bestuur van Verko zoeken sindsdien naar een oplossing, maar die is er tot nu toe nog niet.





Overleg

"De man zou een nieuwe functie krijgen, maar hij wil daar nu zelf ook bedenktijd over", klinkt het bij de vakbond. "Woensdag komen alle partijen opnieuw samen en tot dan staken we zeker voort, ook al beseffen we dat dit ongemak voor de inwoners met zich mee brengt. Ook wij willen graag zo snel mogelijk een oplossing in deze zaak."





Feit is dat tot en met woensdag het merendeel van het afval dus nog altijd niet wordt opgehaald. Een beperkte groep van een twintigtal chauffeurs en ophalers is wel aan het werk, maar kan onmogelijk alle rondes volgens planning afwerken. Inwoners moeten niet opgehaald afval weer van de straat halen en bij een volgende ophaalbeurt aanbieden. (DND)