Staking Verko: Afvalintercommunale ontslaat vakbondsman Nele Dooms

15 januari 2019

18u33 0 Dendermonde Afvalintercommunale Verko heeft vakbondsafgevaardige Martin Christiaens ontslagen. Rond hem draaide de voorbije weken de staking bij een deel van het personeel van de ophaaldienst. Of die staking nog voortgezet wordt, is vooralsnog onduidelijk. De vakbonden plannen daarvoor nog overleg met het personeel.

De derde week is het ondertussen dat er gestaakt wordt bij de ophaaldienst van Verko. Een twintigtal personeelsleden, op een totaal van 165, legde het werk sinds 2 januari neer naar aanleiding van een rechtszaak die vakbondsafgevaardigde Martin Christiaens had aangespannen tegen Verko wegens discriminatie. Hij pikte het niet dat hij een andere jobfunctie had toebedeeld gekregen. Verko haalde daarvoor klachten tegen de man aan, Christiaens zelf sprak van pesterijen. De arbeidsauditeur had de man alvast aan zijn kant, want die sprak in een positief advies dat de beslissing van Verko wel degelijk discriminatie zou zijn. Een definitieve uitspraak in dit proces valt echter pas op 7 februari.

Dag na dag werd de situatie bij de afvalintercommunale Verko steeds meer onhoudbaar. Personeel stond op den duur als twee blokken lijnrecht tegenover elkaar: De minderheid die Christiaens steunde en staakte en de meerderheid werkwilligen die het beu raakte om zich uit de naad te werken om toch zoveel mogelijk huisvuil in het werkingsgebied van Verko op te halen en het tekort aan personeel door de staking op te vangen.

Na een Raad van Bestuur die maandagavond plaatsvond, greep de directie van Verko dinsdagnamiddag uiteindelijk drastisch in. Vakbondsafgevaardigde Martin Christiaens kreeg zijn ontslag aangeboden. “Dit is een beslissing die gevallen is na de bespreking van de stakingssituatie op de Raad van Bestuur met burgemeesters en schepenen van Milieu uit de verschillende aangesloten gemeenten”, zegt Verko-voorzitter Dirk Abbeloos. “De samenwerking met Christiaens is stopgezet. Voor Verko was er geen andere optie. Dit verhaal van een heel moeilijke samenwerking tussen partijen en daarbij horende problemen sleept ondertussen al een jaar aan. Dit moest stoppen om de werking van Verko te bestendigen, zijnde afval bij de inwoners ophalen. We moeten daarbij ook denken aan de personeelsleden die wel willen werken. Hopelijk kan de rust nu wat weerkeren, al verwachten we ons nog aan een woelige tijd en mogelijke procedure waarbij het ontslag wordt aangevochten.”

Op sociale media werd via de Facebookpagina ‘Respect voor het personeel van DDS-Verko’ het ontslag van Christiaens bekendgemaakt. Daar klonk het meteen dat de beslissing “onaanvaardbaar” was. “Ondanks een positief advies van de arbeidsrechtbank, neemt Verko deze schandalige maatregel”, klonk het. “Verko plooit opnieuw voor de aandeelhouders. Dit is een regelrechte aanval op de vakbonden.” Ook Christiaens zelf maakte op zijn persoonlijke Facebookpagina het ontslag bekend: “Net ontslagen. De directie kan het niet hebben dat ze ongelijk krijgen van de rechtbank. Aan alle mensen die mij hebben gesteund; mijn dank voor alles. Degenen die mij laten vallen hebben, zullen nu gelukkig zijn”, heet het daar.

Met de vakbonden vond dinsdag in de late namiddag, kort na het ontslag van Christiaens, een kort overleg plaats. Daarbij werd het stopzetten van de samenwerking meegedeeld. Welke gevolgen dit heeft voor het al dan niet voortzetten van de staking is voorlopig onduidelijk. “Feit is dat we de onderhandelingstafel met een heel slecht gevoel verlaten hebben”, zegt Dirk Van Himste van het ACOD. “De beslissing tot ontslag druist regelrecht in tegen alle vroegere afspraken. Martin was klokkenluider voor misnoegd personeel over een pestende dienstplanner en wordt daarvoor nu gestraft. Dit zal ongetwijfeld nog juridische gevolgen hebben. Of de staking voortgaat, weet ik voorlopig niet. Heel lang staken is nooit goed, maar dit moet besproken worden met het personeel op de werkvloer zelf.”