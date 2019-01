Staking ophaaldienst Verko duurt voort Nele Dooms

17u29 19 Dendermonde De staking bij het personeel van de ophaaldienst van afvalintercommunale Verko van Dendermonde duurt voort. De actievoerders leggen nog zeker tot en met donderdag 10 januari het werk neer.

De staking bij Verko is sinds woensdag 2 januari aan de gang. Aanleiding is een dispuut tussen werknemer Martin Christiaens en afvalintercommunale Verko. Christiaens verwijt zijn werkgever discriminatie omdat hij vakbondsafgevaardigde is en spande daar een proces bij de arbeidsrechtbank over aan. De man, die chauffeur is, kreeg een andere job toebedeeld en pikt het niet dat hij in de compostering moest gaan werken. Een pamflet riep de werknemers van Verko op om het werk neer te leggen om zo symbolisch Christiaens te steunen.

Ook maandag reden door de staking diverse ophaalploegen niet uit om afval op te halen “omdat er nog altijd geen oplossing uit de bus is gekomen”. Volgens vakbond ACOD is er geen toenadering van de Verko-directie, en reden 12 van de 25 ophaalploegen niet uit. Bij de Verko-directie heet het dat slechts twintig van de tachtig ophalers het werk hebben neergelegd, een minderheid dus.

“De andere werknemers plooien zich ondertussen dubbel om zoveel mogelijk afval op te halen”, zegt Verko-voorzitter Dirk Abbeloos. “Officieel weten wij van de vakbond niet waarom er gestaakt worden, zij hebben geen contact gezocht met ons. Maandag was er een personeelsvergadering met de twee vakbonden, waar de helft is buitengegaan om te beginnen met werken. Nadien heeft de directie een hele voormiddag gewacht op een signaal, zonder resultaat. Onze deur staat immers altijd open.”

Door de staking blijft de afvalophaling in de Dendermondse regio verstoord. Tientallen medewerkers proberen wel de continuïteit van de afvalinzameling te garanderen, zodat op diverse rondes in het werkingsgebied van Verko afval wel wordt opgehaald. Maar in andere gemeenten gebeurt dat dan weer niet. Verko vraagt begrip voor de situatie en verzoekt de inwoners om het niet opgehaalde afval aan de straatzijde te verwijderen en opnieuw aan te bieden bij de volgende ophaalronde van dezelfde afvalsoort.