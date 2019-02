Staking krijgt veel opvolging in heel wat bedrijven Nele Dooms

13 februari 2019

13u20 0 Dendermonde De nationale stakingsdag kent ook in de Dendermondse regio heel wat opvolging. Stakingspiketten zijn niet opvallend aanwezig, maar heel wat bedrijven liggen toch plat omdat het personeel niet komen opdagen is. “We kunnen spreken van een heel gedragen staking”, evalueert Carl De Clercq van ACV.

Bij de openbare diensten, zoals het stadsbestuur van Dendermonde, bleef de hinder door de staking vrij beperkt. De Stadswinkel voor administratieve dienstverlening aan de Franz Courtensstraat bijvoorbeeld was woensdag gewoon open omdat het stadspersoneel daar niet staakte. Ook de gemeentelijke diensten in Buggenhout en Lebbeke bleven draaien. Ook de verschillende Dendermondse scholen waren gewoon open.

In het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius waren maatregelen getroffen zodat patiënten van de staking haast niets merken. “Wel zijn in overleg met de artsen ingrepen verplaatst naar een andere dag deze week”, zegt woordvoerder Dominique Potteau. “Opvorderingen om de dienstverlening in het ziekenhuis te garanderen zijn niet nodig.”

Bij heel wat bedrijven in en rond Dendermonde was de staking dan weer wel erg te voelen. Stakingspiketten bleven wel eerder beperkt. Actievoeders vatten onder andere post aan Wattex in Buggenhout, ACB aan het Vosmeer in Dendermonde en PSS Belgium op het industrieterrein Hoogveld in Dendermonde.

We voeren op een redelijke manier actie, zonder het bedrijf te blokkeren. Bij Tarkett mogen we persoonlijk niet klagen over het bedrijf, maar we doen wel mee met de staking om een duidelijk signaal te geven naar de regering Guy François

Aan textielbedrijf Tarkett, het vroegere Desso, was zowat het grootste piket te vinden. Het bedrijf lag volledig lam. “Van de ongeveer 325 werknemers zijn er zo’n 250 gewoon thuis gebleven”, zegt hoofddelegée Guy François van ACV-CSC Metea. “De productie ligt volledig stil. Alleen bedienden zijn aan de slag en de expeditiedienst is bemand omdat we Nederlandse vrachtwagens wel doorlaten. We voeren op een redelijke manier actie, zonder het bedrijf te blokkeren. Dat is ook niet nodig, gezien de grote opvolging van de staking bij ons personeel. Bij Tarkett mogen we persoonlijk niet klagen over het bedrijf, maar we doen wel mee met de staking om een duidelijk signaal te geven naar de regering. Velen hier zien de rem op de loonstijging, stijgende werkdruk en een pensioen op 67 jaar niet zitten.”

Dat is volgens vakbondssecretaris Carl De Clercq van ACV een algemeen gevoel bij de stakers. “Heel wat bedrijven zijn dicht, zonder piket omdat het personeel gewoon niet komen werken is”, zegt hij. “Er is deze keer een veel grotere bereidheid om te staken dan bij voorgaande acties. Iedereen doet spontaan mee en dat laat zich duidelijk voelen.”