StageKicks daagt danstalent uit “Geen klassieke dansschool, maar extra aanvulling” Nele Dooms

20 november 2018

15u17 0 Dendermonde Dendermonde is een uitdaging voor danstalent rijker. Ilse Heyvaert uit Sint-Gillis-Dendermonde biedt StageKicks aan, waar jongeren extra dansuitdagingen vinden. “We zijn geen klassieke dansschool en gaan daar absoluut de concurrentie niet mee aan”, benadrukt ze. “StageKicks is een aanvulling, met workshops en danskampen.”

Een eerste danskamp tijdens de zomervakantie heeft StageKicks er ondertussen al opzitten. Voor de winterperiode worden diverse workshops voorzien. Stuwende kracht achter het gebeuren is Ilse Heyvaert. “Ik sta zelf in het onderwijs, maar wilde tijdens de zomermaanden ook wel creatief bezig zijn”, zegt ze. “Vanuit de vaststelling dat er tijdens vakantieperiodes heel wat nood is aan opvang terwijl ouders gaan werken, leek danskampen me een ideaal idee. Dat is zo goed meegevallen dat ik StageKicks ook de rest van het jaar een invulling wil geven.”

Heyvaert omschrijft StageKicks als “een gloednieuwe organisator van dans- & performance-stages in Dendermonde”. “We zijn absoluut geen klassieke dansschool en hebben ook niet de ambitie om dat te zijn”, zegt Heyvaert. “In Dendermonde zijn al voldoende succesvolle dansscholen die stuk voor stuk uitstekende opleidingen geven. Ook bij de diverse academies zijn er verschillende hoog aangeschreven dansopleidingen. Het bewijst dat dansen in deze streek erg populair is. Dendermonde is een kweekvijver van danstalent en daar willen ook wij op inspelen. StageKicks doet dat door dansers nog extra uitdagingen aan te bieden, als aanvulling op de bestaande dansopleidingen.”

Na het geslaagde zomerkamp is StageKicks nu toe aan de ‘Masterclasses ‘18-’19'. Tijdens de herfst- en wintermaanden vindt één keer per maand een workshop plaats in een bepaalde dansstijl. “Dansers kunnen zo kennismaken met andere choreografen dan ze gewend zijn bij hun dansclub”, legt Heyvaert uit. “Daar kunnen ze extra zaken van leren, om met een ervaring rijker terug te keren naar hun wekelijkse lessen.”

Er zijn zes dansworkshops, die allemaal plaatsvinden in de sporthal van Sint-Gillis-Dendermonde. Een eerste is net achter de rug, de rest volgt de komende maanden. “Voor de workshop Moderne Dans in december hebben we de Dendermondse talentvolle danser Jelle Callaert kunnen strikken als lesgever”, zegt Heyvaert. “Jesse studeerde vorig jaar af aan de Koninklijke Balletschool Antwerpen en geldt als één van de meest talentvolle jonge dansers in België. Momenteel werkt hij aan een internationale carrière. Hij wil zijn kennis graag doorgeven aan jonge ambitieuze dansers in Dendermonde. Het is een unieke kans, want doorgaans zit Jesse in het buitenland.”

Info: www.stagekicks.be.