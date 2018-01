Stadsmagazine zoekt fotograaf 02u35 0

Het Dendermondse stadsbestuur gaat op zoek naar een professionele fotograaf voor het maandelijkse Stadsmagazine. Die mag een jaar lang elke maand de coverfoto voor het tijdschrift leveren. Kandidaten moeten zelfstandige in hoofd- of bijberoep zijn. Tijdens een maandelijks overlegmoment met de communicatiedienst wordt het onderwerp van de cover bepaald. De stad verwacht daarvoor creatieve input van de fotograaf.





Geïnteresseerden kunnen hun kandidatuur indienen door twee coverbeelden met een troef van Dendermonde uit te werken voor het Stadsmagazine. Bij voorkeur komen inwoners in beeld, met een creatieve insteek en herkenbaar voor Dendermonde.





Inzenden moet voor 19 januari gebeuren via stadsmagazine@dendermonde.be. (DND)