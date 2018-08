Stadsmagazine voortaan ook te beluisteren Nele Dooms

27 augustus 2018

16u00 1 Dendermonde Het stadsbestuur van Dendermonde heeft het Stadsmagazine, dat elke maand in de bus valt, ook voor blinden en slechtzienden 'leesbaar' gemaakt.

De stad biedt het magazine, dat recent helemaal vernieuwd werd en alle informatie van het stadsbestuur bundelt, aan op cd-rom. "Dat is niet alleen geschikt voor blinden en slechtzienden, maar ook voor mensen met dyslexie, een spierziekte of een bewegingsbeperking", zegt schepen van Informatie Leen Dierick (CD&V). "Maandelijks krijgen inwoners uit deze doelgroep die dat wensen, de cd-rom gratis opgestuurd via de vzw Licht en Liefde. Het volledige magazine vind je er op terug, maar dan ingesproken."

Wie het Stadsmagazine op cd-rom wil ontvangen, kan mailen naar stadsmagazine@dendermonde.be.