Stadsmagazine in nieuw kleedje 23 februari 2018

02u47 0 Dendermonde Het Stadsmagazine van Dendermonde, dat maandelijks verschijnt, zit in een nieuw kleedje. Een kleiner pocket-formaat, ander papier en nieuwe lay-out moeten het tijdschrift een hedendaagsere uitstraling geven. Ook inhoudelijk is gekozen voor een totaal andere aanpak.

Het Stadsmagazine is al jaren een succes in Dendermonde. "Hoewel we volop inzetten op nieuwe media, zoals onze website, Facebook en Instagram om te informeren, blijkt uit onderzoek toch dat het Stadsmagazine nog altijd het populairste is bij onze bevolking", zegt burgemeester Piet Buyse (CD&V). "Die informatie op papier wordt door onze inwoners fel gesmaakt en velen melden dat ze er elke letter van lezen. Net daarom blijven we ook voor ons stadsmagazine inzetten op vernieuwing."





Complete restyling

Die vernieuwing betekent een complete restyling. "Door het kleiner formaat is het magazine nu handiger om overal mee naartoe te nemen", zegt schepen Leen Dierick (CD&V). "Ook het papier voelt anders aan. En elk magazine krijgt één grote coverfoto. Daarvoor hielden we een wedstrijd en uit twaalf geïnteresseerde kandiaten werd Gertjan Van Haever gekozen om ons elke maand een foto aan te leveren."





In het nieuwe Stadsmagazine is bovendien voortaan meer aandacht voor beelden en foto's. Teksten zijn allemaal korter, op één of twee grotere interviews of reportages over bijzondere dossiers na. Ook inwoners zelf komen er voortaan meer zelf aan het woord en elke maand krijgt een andere ambtenaar een gezicht. Er is ook plaats voor een selectie van foto's die op de Instagram van de stad verschijnen.





Het Stadsmagazine nieuwe stijl valt eerstdaags overal in Dendermonde in de bus. (DND)