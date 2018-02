Stadsdiensten enkel te bereiken via omweg HINDER AAN ADMINISTRATIEF CENTRUM DOOR UITBOUW STADSWINKEL NELE DOOMS

21 februari 2018

02u38 0 Dendermonde Het Administratief Centrum van Dendermonde is de komende maanden alleen langs de achterzijde bereikbaar. Aanleiding is de start van de werken voor de uitbouw van een gloednieuwe stadswinkel. Het Dendermondse stadsbestuur wil met dit initiatief zijn dienstverlening nog verbeteren. Kostprijs: 530.000 euro.

Wie zich dezer dagen aan het Administratief Centrum aan de Franz Courtensstraat in Dendermonde aanmeldt, komt voor een groot paneel te staan. De toegang tot het gebouw aan de voorzijde is helemaal afgesloten. Aanleiding zijn grote verbouwingswerken die gestart zijn. Het Dendermondse stadsbestuur stelde aannemer Bouwbedrijf VMG-De Cock uit Sint-Niklaas aan om aan de overdekte voorzijde van het AC de nieuwe stadswinkel uit te bouwen.





"Het is een prioriteit in onze meerjarenplanning 2014-2019 om de dienstverlening voor onze bevolking te verbeteren", zegt schepen Leen Dierick (CD&V). "De uitbouw van een stadswinkel past daar perfect bij. Zo zullen we de bezoekers van het AC sneller en beter kunnen bedienen. We gaan voor een open en modern onthaal."





Huisvuilzakken kopen

De stadswinkel zal bestaan uit een balie waar vier medewerkers aanwezig zijn en één onthaal. Burgers zullen er onder andere snel documenten kunnen afhalen of bijvoorbeeld huisvuilzakken kopen. Er is ook ruimte voor twee backoffice-medewerkers. In een apart gespreksbureau kunnen dan weer klachten behandeld worden. Bovendien komen er ook computers die publiekelijk te gebruiken zijn. En ook het oplaadpunt voor de budgetmeter krijgt een plek in de ruimte van de nieuwe stadswinkel.





Het stadsbestuur moet 530.000 euro ophoesten om de stadswinkel te realiseren. Die moet normaal gezien in het najaar van dit jaar de deuren openen. In afwachting daarvan veroorzaken de huidige verbouwingswerken wel onvermijdelijk hinder. Omdat de voorzijde van het AC niet toegankelijk is, moeten bezoekers helemaal rond om via de achterzijde het gebouw in te kunnen. Die is bereikbaar via de Noordlaan of via de trappen in de Kazernestraat. Voor de werken zullen ook parkeerplaatsen ingenomen worden. En begin juli wordt de straat twee weken afgesloten voor doorgaand verkeer.





"We benadrukken wel dat inwoners niet voor alle dienstverlening persoonlijk naar het AC moeten komen", zegt Dierick. "Heel wat stadszaken zijn perfect online te regelen door onze digitale dienstverlening. Dan ondervinden ze geen hinder."





In één beweging met de verbouwingswerken aan het AC laat de stad ook het pleintje er rechtover in de Franz Courtensstraat volledig herinrichten. "Nu zitten daar heel wat mooie stadsgezichten verstopt tussen het struikgewas en geparkeerde voertuigen", zegt Dierick.





Nieuwe fietsstalling

"Een herinrichting moet de belevingswaarde en de beeldkwaliteit van onze stad hier sterk verbeteren. We zien het nieuwe plein als externe onthaalruimte voor voetgangers en fietsers naar het AC. Een eigentijds plein krijgt een nieuwe fietsenstalling, zitbanken en nieuwe verharding. Ook de rijweg wordt vernieuwd. In de plaats van de huidige kastanjeboom, die zijn beste tijd gehad heeft, komt een zomereik die zal dienen als Vredesboom."