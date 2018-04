Stadsbestuur zoekt jobstudenten 09 april 2018

Het stadsbestuur van Dendermonde is op zoek naar jobstudenten. Voor de maanden juli, augustus en september kan de stad in totaal 25 vakantiejobs aanbieden.





De vacatures gelden voor jongeren die dit jaar zeventien jaar worden, student zijn of afstuderen in juni en nog niet aan het werk zijn. Er kunnen jobstudenten ingeschakeld worden bij de sportdienst en jeugddienst en in de buitenschoolse kinderopvang IBO. Daarvoor gelden enkele bijzondere voorwaarden. Voor andere stadsdiensten zijn geen specifieke voorwaarden. Wie interesse heeft, kan inschrijven tot 15 april.





Via de stadswebsite www.dendermonde.be is een brochure te downloaden met alle mogelijke info. Ook inschrijven is via de website mogelijk. (DND)