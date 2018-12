Stadsbeiaardier en internationaal ensemble musiceren samen voor goed doel Nele Dooms

12 december 2018

11u23 0

Stadsbeiaardier en organist van de dekenale OLV-kerk van Dendermonde Lorenz Meulebroek en het internationaal Vocal Ensemble slaan de handen in elkaar voor een bijzonder concert. Daarmee willen de muzikanten hun steentje bijdragen aan Music For Life tijdens de Warmste Week van radiozender Studio Brussel. “We zorgen voor een uniek kerstconcert”, zegt Meulebroek. “De repetities zijn volop bezig. Logischerwijs zit ik aan het orgel, de leden van het Vocal Ensemble zorgen voor de zang. Het zal één en al kerstmuziek zijn, zodat het dus een heel sfeervolle avond zal worden.” Het concert “RePresent” vindt plaats op zaterdag 22 december en begint om 20 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de OLV-kerk van Dendermonde. Toegangskaarten kosten 15 euro. De volledige opbrengst van de avond gaat naar Kinderfonds De Tondeldoos, dat zich inzet voor kinderen uit kansarme gezinnen in Groot-Dendermonde. Info en reservatie: info@representvocal.be of 0486/97.39.64.