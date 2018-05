Stadsapp in de maak 12 mei 2018

02u30 0

Er is in Dendermonde een 'stadsapp' in de maak. Via deze stedelijke applicatie zullen inwoners klachten en meldingen kunnen doorgeven vanop hun tablet of smartphone. Dat bevestigde schepen Leen Dierick (CD&V) tijdens de jongste gemeenteraad. Oppositieraadslid Tomas Roggeman (N-VA) drong toen aan op de ontwikkeling van een stadsapp. "Zeker in tijden van drukke tweeverdienersgezinnen is het belangrijk om als stad op andere manieren bereikbaar te zijn in plaats van te verwachten dat de burger langskomt. Dendermonde heeft de ambitie om zich te ontwikkelen tot smartcity. Dat omvat meer dan een vernieuwing van de stadswebsite. Ook een stadsapp hoort daarbij." Volgens schepen Dierick zal de app al in de zomer gratis te downloaden zijn. Die zal in eerste instantie focussen op meldingen en klachten, bijvoorbeeld rond losliggende tegels of putten in de weg. Voor N-VA mag de app nog breder gaan. "De stad kan dan bijvoorbeeld problemen met de huisvuilophaling automatisch melden aan bewoners, winkels kunnen hem gebruiken om acties aan te kondigen of inwoners kunnen snel een tafel op restaurant reserveren." Zo'n 60 Vlaamse steden hebben al zo'n applicatie. (DND)