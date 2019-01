Stad zoekt begeleiders voor buitenschoolse kinderopvang Nele Dooms

18 januari 2019

Het stadsbestuur van Dendermonde is op zoek naar extra begeleiders voor de buitenschoolse kinderopvang (IBO). Het gaat om de invullening van enkele vervangingscontracten. Wie afgestudeerd is als kinderverzorg(st)er, komt in aanmerking als nieuwe medewerkers bij de buitenschoolse kinderopvang. Er zijn IBO’s op negen locaties in Dendermonde-centrum en deelgemeenten. Begeleiders vangen er elke dag kinderen tussen 2,5 en 12 jaar op, zowel voorschools, naschools als tijdens de schoolvakanties en op schoolvrije dagen. Kandidaten moeten beschikken over een diploma kinderzorg, leefgroepenwerking of internaatwerking, sociale en technische wetenschappen, bijzondere jeugdzorg of gezondheids- en welzijnswetenschappen. Geïnteresseerden kunnen hun cv afgeven bij één van de IBO-locaties of bij de personeelsdienst in het Administratief Centrum van de stad, aan de Franz Courtensstraat. Info: personeel@dendermonde.be.