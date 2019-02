Stad zet vernieuwing openbare verlichting met led voort Nele Dooms

14 februari 2019

14u55 0 Dendermonde Ook dit jaar zal in verschillende straten in Dendermonde de openbare verlichting vervangen worden door ledverlichting. Het Dendermondse stadsbestuur zet hiermee haar masterplan voor openbare verlichting voort.

In tien jaar tijd moet de hele stad over ledverlichting beschikken. Dat moet zorgen voor minder energieverbruik, besparing op de factuur en is milieuvriendelijker. In samenwerking met Eandis werd een masterplan goedgekeurd om alle lampen in Groot-Dendermonde te laten dimmen vanaf 22 uur en om te schakelen naar led. In totaal gaat het om 8.280 lampen.

Dit jaar worden alle verbindingswegen buiten de bebouwde kom aangepakt. Concreet gaat het om de Bevrijdingslaan, de Eegene, de Noordlaan, de Gentsesteenweg, de Baasrodestraat, de Fabrieksstraat , de LeopoldII-laan en de Sint-Gillislaan. Ook bij verschillende wegen- en rioleringswerken die plaatsvinden, zoals rond papierfabriek VPK, de Kalendijk, de Hamsesteenweg, het Begijnhof en het stationskwartier Schoonaarde, wordt de openbare verlichting vervangen door ledverlichting. “Vinden onderhoudswerken plaats aan voetpaden, dan bekijken we ook om ook op deze locaties meteen de verlichting aan te passen”, zegt schepen Leen Dierick (CD&V).

Het voorbije jaar werden in Dendermonde al belangrijke wegen binnen de bebouwde kom in het centrum en deelgemeenten aangepakt. Ook de voornaamste pleinen in de deelgemeenten en binnenstad kregen ledverlichting.