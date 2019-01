Stad zet in op slimme ondersteuning in de buurt Nele Dooms

15 januari 2019

Het stadsbestuur van Dendermonde zet in op het project “slimme ondersteuning in de buurt”. Bedoeling is te onderzoeken hoe men, met behulp van technologie, kleine, dringende hulpvragen kan doorsturen naar mensen in de buurt. “Tegenwoordig kennen buren elkaar veel minder goed dan vroeger en er is veel minder sociale omgang”, klinkt het. “Toch geven burgers aan dat ze nood hebben aan deze contacten en hulp in de buurt. Daar willen we met de stad een project rond opzetten.” Om te achterhalen waar mensen met een hulpvraag het meeste nood aan hebben en wat buren nog willen doen voor elkaar, organiseert het stadsbestuur op 31 januari een gespreksavond. Iedereen is welkom om zijn mening te geven tijdens een groepsgesprek. Op basis van de resultaten, zullen de meest voorkomende hulpvragen geselecteerd worden. bij een volgende bijeenkomst kunnen dan ideeën uitgewisseld worden om voor die hulpvragen oplossingen te zoeken. Geïnteresseerden kunnen op donderdag 31 januari om 19 uur terecht in dienstencentrum Zonnebloem, Breestraat in Sint-gillis. Info: smartcity@dendermonde.be.