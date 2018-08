Stad wil tijdelijke maatregelen op kruispunt Mechelse Poort Stad vraagt AWV om kruispunt veiliger te maken voor fietsers in afwachting van herinrichting in 2019 Nele Dooms

23 augustus 2018

17u07 0 Dendermonde In het kielzog van Vlaams volksvertegenwoordiger Björn Rzoska (Groen), fietsten leden van Groen en sp.a Dendermonde langs de zwarte punten in Dendermonde. Daarbij hielden ze halt aan kruispunt Mechelse Poort. "Er is dan wel een heraanleg voorzien, maar in tussentijd moeten hier al tijdelijke maatregelen voor meer veiligheid komen", klinkt het.

Vlaams volksvertegenwoordiger Björn Rzoska (Groen) fietst dezer dagen langs alle 22 'zwarte punten' in Vlaanderen. Met het initiatief zet hij de dringende nood aan meer veiligheid op deze plaatsen in de kijker. "Een half jaar geleden trok Vlaams minister van Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) extra geld uit om die 22 gevaarlijke plekken aan te pakken", zegt Rzoska. "Ik maak een tocht langs al deze plekken om er de toestand op te meten. Binnen enkele dagen gaan honderden kinderen weer naar school, heel vaak met de fiets. Spijtig genoeg is hun weg, ook in Dendermonde, niet altijd even veilig. Net daarom is het belangrijk dat we op die nagel van verbeteren van gewestwegen blijven kloppen."

Rzoska liet zich in Dendermonde vergezellen door leden van Groen en sp.a. Twee zwarte punten stonden op de agenda. Naast het kruispunt van de N41 met de Mechelsesteenweg, ter hoogte van de Vlassenbroekbrug, bezocht het gezelschap ook het kruispunt Mechelse Poort aan de Grembergenbrug. "Probleem hier zijn alle conflictsituatie tussen fietsers en auto's bij groenfases", zegt Iris Uyttersprot van Groen Dendermonde. "Dat zorgt dagelijks voor heel gevaarlijke situaties. Dit punt staat al sinds 2002 op de lijst van gevaarlijke punten, maar verandering is er nog steeds niet."

Herinrichting in 2019

Schepen van Mobiliteit Niels Tas (sp.a) juicht het initiatief om te wijzen op de zwarte punten zeker toe. "Dendermonde wist het aantal ongevallen met gewonden dankzij heel wat inspanningen, zoals snelheidslimieten en doorgedreven politiecontroles, te halveren. Dat er minder ongevallen zijn, is dus te danken aan stad en politie. Maar dat neemt niet weg dat de fietsinfrastructuur op onze gewestwegen echt ondermaats is en blijft. Hoe meer acties er plaatsvinden om dit aan te kaarten, hoe beter."

Voor de Mechelse Poort is er alvast wel goed nieuws. Het kruispunt krijgt een herinrichting in 2019. "Het ontwerp is klaar en de budgetten zijn voorzien door Afdeling Wegen en Verkeer", zegt schepen Tas. "De herinrichting zal zeker zorgen voor meer verkeersveiligheid. Fietsers zullen via fietstunnels de overkant kunnen bereiken. Zo passeren ze geen auto's meer en moeten ze nooit wachten voor een rood licht."

Tijdelijke maatregelen

Omdat 2019 nog wel even duurt, dringt de stad bij Afdeling Wegen en verkeer wel aan op tijdelijke maatregelen in afwachting van de heraanleg. "Met enkele kleine ingrepen kan dit kruispunt nu al veiliger worden", zegt Tas. "Er is enkel een aanpassing van de verkeerslichten nodig om conflictsituatie tussen auto's en fietsers op te lossen. De stad drong hier al meermaals op aan bij AWV. Daar gingen ze deze maatregelen onderzoeken, maar resultaat is er tot nu toe niet. Hopelijk komt dat er toch binnenkort."