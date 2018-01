Stad wil heraanleg Geerstraat en omgeving IN AFWACHTING VAN SUBSIDIE KRIJGT WEGDEK DIT JAAR AL OPKNAPBEURT NELE DOOMS

02u56 0 Foto Geert De Rycke Omdat het wegdek in de Geerstraat en de Smeyskensstraat in slechte staat is, wil het stadsbestuur er onderhoudswerken laten uitvoeren. Dendermonde Het Dendermondse stadsbestuur wil een heraanleg, met bijhorende rioleringswerken, van de Geerstraat en omgeving in Baasrode. Het heeft daarvoor subsidie aangevraagd bij de Vlaamse Milieumaatschappij. In afwachting van die toekenning en effectieve rioleringswerken, plant de stad dit jaar al een opknapbeurt van het wegdek van de Geerstraat en Smeyskensstraat.

Uit recente cijfers van Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) blijkt dat in Dendermonde nog ongeveer 56 kilometer riool voor afvalwater moet aangelegd worden. Alleen zo kan de vereiste zuiveringsgraad opgelegd door Europa tegen 2027 behaald worden. "Om dat klaar te spelen is flink wat budget nodig", zegt schepen van Openbare Werken Leen Dierick (CD&V). "Daarom heeft het schepencollege beslist om een subsidieaanvraag in te dienen bij de VMM voor een nieuw groot rioleringproject."





Gescheiden riolering

De stad wil gescheiden riolering in de Geerstraat, Smeyskensstraat, Boerderijstraat, Bookmolenstraat, Schippersdijk, Distelstraat, Zevenhoevenstraat en Wolvestraat. Dat is goed voor een traject van liefst vijf kilometer. "Hiermee zal het afvalwater van ongeveer 800 inwoners niet meer in de open grachten in de buurt terecht komen", aldus Dierick. "Het wordt verzameld en getransporteerd naar het zuiveringsstation van Aquafin aan industrieterrein Hoogveld." Net omdat grachten niet meer vervuild zullen worden, hoopt de stad op een snelle toewijzing van subsidie. De aanvraag gebeurt nog deze maand. "De verdere timing van dit project is in eerste instantie afhankelijk van een fiat voor de subsidie", zegt Dierick. "Omdat dit project een grote ecologische waarde heeft, hebben we goede hoop. Maar er hangt ook veel af van beschikbare budgetten bij de VMM en welke projecten andere steden en gemeenten indienen. Als wij de goedkeuring voor subsidie op zak hebben, start de stad meteen de uitvoering."





Onderhoudswerken

Omdat de Geerstraat zich momenteel in erg slecht staat bevindt, wil de stad nu ook al iets doen. Bewoners stonden recent nog aan de klaagmuur over de slechte staat van het wegdek en de bermen in hun straat, onder andere veroorzaakt door vrachtwagens en toenemend sluipverkeer. "De toestand van de asfaltverharding in de Geerstraat en de Smeyskensstraat is inderdaad erg slecht", vertelt Dierick. "Daarom zijn we ervan overtuigd dat onderhoudswerken zich hier opdringen. We laten die nu al uitvoeren, in afwachting van de aangevraagde subsidie en verdere uitwerking van het volledige project."





Daarom zal het asfalt in het eerste deel van de Geerstraat, vanaf de Baasrodestraat tot en met het kruispunt met de Smeyskensstraat, en het deel van de Smeyskensstraat, vanaf de Geerstraat tot aan de Bookmolenstraat, helemaal vernieuwd worden. Deze werken zullen in het voorjaar 2018 plaatsvinden.