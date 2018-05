Stad wil gevelbankjes ondersteunen 25 mei 2018

02u43 0 Dendermonde Het stadsbestuur van Dendermonde is bereid om bewoners die een gevelbankje aan hun woning willen plaatsen, te steunen. Dat heeft schepen Niels Tas (sp.a) tijdens de jongste gemeenteraad bevestigd aan gemeenteraadslid Matthias Coppens (Groen). Die lanceerde het voorstel van de gevelbankjes.

"Dat zijn zitbankjes die aan een huisgevel aangebracht worden en makkelijk uit te klappen zijn. Omwonenden kunnen er dan op gaan zitten om samen een praatje te maken", legt Coppens uit. "Er zijn in andere steden zoals Mechelen, Ninove en Roeselare al mooie voorbeelden van. Het is een mooie stimulans om buren dichter bij elkaar te brengen en de leefbaarheid in een buurt te vergroten." Tas staat positief tegenover het voorstel. "Het kan inderdaad mensen samen brengen", zegt hij. "De stad kan net zo goed gevelbankjes ondersteunen, zoals we dat ook al doen voor inwoners die geveltuintjes en tegeltuintjes willen realiseren. We zullen hiervoor een reglementje uitwerken." (DND)