Stad werkt aan nog meer fietssuggestiestroken 23 juni 2018

Dendermonde Het Dendermondse stadsbestuur blijft inzetten op veilig fietsverkeer op verbindingswegen en plant bijkomende fietssuggestiestroken.

"Langs verschillende belangrijke fietsroutes ontbreken voorzieningen voor fietsers. Nochtans zijn het vaak druk gebruikte wegen", zegt schepen van mobiliteit Niels Tas (sp.a). "Om het traject veiliger te maken, plannen we fietssuggestiestroken." Zo krijgt de Kerkstraat dergelijke stroken. Die zullen het traject tussen Gentsesteenweg en Beurzestraat vervolledigen. De uitvoering staat deze zomer gepland. Moleneinde krijgt aanvullende fietssuggestiestroken tussen huisnummer 20 en Schoonaardebaan. Dat zal gebeuren nadat het wegdek op deze plaats hersteld is. Tot slot komt ook de Rosstraat in aanmerking. Waar het fietspad overgaat naar gemengd verkeer, ter hoogte van huisnummers 111-115, worden in juli of augustus suggestiestroken aangebracht.





Eerder was al beslist om de Denderbellestraat in Sint-Gillis fietssuggestiestroken krijgt. Om te verhinderen dat voertuigen op de stroken zouden parkeren, komen er ook vaste parkeerplaatsen. De stad onderzoekt ook de realisatie van fietssuggestiestroken langs het traject Boonwijkstraat, Paardentrapstraat, Burgemeester Portmanslaan en Geldroplaan. (DND)