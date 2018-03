Stad vol mysterieuze stencils 27 maart 2018

03u24 0 Dendermonde Wie door het Dendermondse stadscentrum loopt, treft plots her en der mysterieuze stencils op voetpaden en wegdek aan.

De boodschap "Waar is Franz?" vergezelt een portret, koeien, een varken of een zeezicht. Het zijn leerlingen van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (KASK) die deze 'guerrilla-actie' opzetten in het kader van het nieuwe grote zomerproject 'ViewMasters'. Dat vindt plaats naar aanleiding van de 75ste verjaardag van het overlijden van de Dendermondse kunstschilder Franz Courtens. Vier maanden lang worden daarrond in de stad tentoonstellingen, street art, kunst in het landschap, workshops, wandelingen en lezingen aangeboden.





Leuke reclamestunt

"Met onze actie willen we op ludieke wijze Franz Courtens onder de aandacht brengen", zegt KASK-directeur Lucie Renneboog. "Ook in de academie werken we immers met onze leerlingen rond deze Dendermondse schilder, met een eigen expo tot gevolg. Aangezien een andere belangrijk deelproject van ViewMasters rond street art draait, koppelen we de twee aan elkaar met een stencilactie." De jongeren werken hiervoor samen met graffitikunstenaar Dieter Meul. Hij gaf een workshop street art in de KASK. Op basis van de ontwerpen werden sjablonen met een lasercutter gemaakt. Resultaat is een leuke reclamestunt voor ViewMasters, dat zal lopen van begin mei tot september. (DND)