Stad voert nieuwe straatnamen in Nele Dooms

05 februari 2019

18u07 2

Het stadsbestuur van Dendermonde voert enkele nieuwe straatnamen in. Die worden toegekend aan verschillende nieuwe wegen in Dendermonde. De gemeenteraad gaf haar voorlopige goedkeuring aan de namen, zodat een openbaar onderzoek kan plaatsvinden. De nieuwe weg ter hoogte van de Oude Heirbaan in Oudegem, zal Tiendestraat heten. Ook voor de straten in de nieuwe verkaveling voor sociale woningbouw in de wijk Elsbos in Sint-Gillis-Dendermonde zijn een aantal straatnamen toegekend. Het gaat om Prateveld, Verredonk, Boonstoppelsveld, Schrieksweide, Varendunst en Achilles Moortgatstraat. Het openbaar onderzoek start op 7 februari en eindigt op 9 maart. Inwoners kunnen tijdens die periode eventuele bezwaren indienen. Dat kan in de Stadswinkel, Franz Courtensstraat 11 in Dendermonde.

