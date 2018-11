Stad viert vrede met optocht en Vredesboom Nele Dooms

14u32 1 Dendermonde Dendermonde staat op zondag 11 november stil bij het einde van Wereldoorlog I, precies honderd jaar geleden. De Dendermondse scholen, de Academie voor Schone Kunsten en de Academie van Muziek, Woord en Dans verlenen hun medewerking aan de herdenking. Bij een jaarlijkse optocht hoort dit jaar ook de inhuldiging van een Vredesboom.

“Dat Dendermonde stil staat bij de gruwel en ellende van WOI is niet abnormaal”, zegt burgemeester Piet Buyse. “Onze stad werd honderd jaar geleden immers fel getroffen door het oorlogsgeweld en compleet verwoest. We mogen dat niet vergeten, en tegelijk moeten we hameren op vrede. Daarom vindt in onze stad op 11 november ‘Vier Vrede’ plaats. Het is belangrijk dat de jeugd daar een actieve rol in krijgt en ook vertegenwoordigers van diverse geloofsovertuigingen aan bod komen.”

‘Vier Vrede’ start zondag om 10.15 uur met een bijeenkomst aan de O.L.V.-kerk. Daar start om 10.30 uur een viering. Aansluitend vertrekt een optocht naar het pleintje aan het monument van Franz Courtens, voor de inhuldiging van een Vredesboom. De Koninklijke Muziekkapel van de Brandweer zorgt voor begeleiding. De optocht eindigt tegen 11.15 uur aan het Heldenplein. Daar zullen bloemen neergelegd worden en zullen kinderen vredeswensen voorlezen en dansen. Iedereen is welkom om de viering en optocht bij te wonen.