Stad treft voorbereidingen voor saneringswerken aan Wijzerbeek Koen Baten

07 maart 2019

11u07 1

Het stadsbestuur en de provincie slaan de handen in elkaar om de Wijzerbeek te saneren en te ruimen. De stad zal eerst beginnen met de saneringswerken, waarna de provincie instaat voor de ruimingswerken.

Bij de sanering zal het afvalwater van de Lindestraat en de Echostraat opgevangen worden en aangesloten worden op de riolering aan de Bevrijdingslaan. Er zal ook een riolering aangelegd worden naast de Wijzerbeek, die zal aansluiten in Oudegem.

Om de meest optimale ligging voor de toekomstige riolering vast te leggen zal het studiebureau dat de stad heeft aangesteld binnenkort alle private rioleringen in kaart brengen. Het gaat dan om de woningen in de Echostraat, Lindestraat, Hofstraat, Berkestraat en Pastoor Justus De Harduynstraat.

De exacte tijdspanne waarin deze werken zullen uitgevoerd worden, is nog onbekend. Dit wordt later duidelijk in het ontwerp. De stad werkt hiervoor samen met Talboom uit Puurs. Als de plannen klaar zijn, organiseert de stad een informatie- en inspraakmoment.