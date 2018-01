Stad treedt toe tot Statiegeldalliantie 24 januari 2018

02u32 0 Dendermonde Dendermonde treedt toe tot de Statiegeldalliantie. Schepen van Milieu François De Bleser (CD&V) gaat daarmee in op het voorstel van gemeenteraadslid Nele Cleemput (CD&V).

"Zwerfvuil blijft een doorn in het oog van veel mensen en het opruimen ervan kost handenvol geld", zegt zij. "Eén van de meest efficiënte technieken in de strijd tegen zwerfvuil, is statiegeld op blikjes en petflessen. Het principe is eenvoudig: men betaalt enkele eurocenten extra als men een blikje of een petfles koopt en die krijgt men terug als men het blikje weer in de winkel inlevert. Dat zorgt ervoor dat bijna niemand ze nog weggooit."





Minder afval

Studies tonen aan dat mensen door dit systeem 70 tot 90 procent minder afval weggooien. Het zwerfafval neemt in één klap af met 40 procent. "Praktijkvoorbeelden in Zweden, Finland, Denemarken en Nederland tonen aan dat deze maatregel zwerfvuil sterk beperkt", weet Cleemput. "De Vlaamse regering beslist dit jaar over de al dan niet invoering van statiegeld. De Statiegeldalliantie wil de Vlaamse regering hiertoe aanmoedigen. Hoe meer steden en organisaties die aangesloten zijn, hoe groter de druk. Daarom treedt ook Dendermonde best toe." De Statiegeldalliantie omvat nu al meer dan honderd instellingen, zoals Test-Aankoop, Bond Beter Leefmilieu en Natuurpunt. Ook steden als Halen, Hamont-Achel, Haacht, Laakdal, Tielt, Zoersel en Hasselt treden toe. Dendermonde vervoegt het rijtje. (DND)