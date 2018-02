Stad toegetreden tot Statiegeldalliantie 20 februari 2018

Dendermonde is toegetreden tot de Statiegeldalliantie. Die groepering zet druk op de Vlaamse regering voor invoering van statiegeld op blikjes en petflessen. Al meer dan honderd instellingen, zoals Test-Aankoop, Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt en verschillende andere steden, maken er deel van uit. "Statiegeld is een essentieel onderdeel om tot een duurzame oplossing te komen in de strijd tegen zwerfvuil", zegt schepen van milieu François De Bleser (CD&V). "In Dendermonde zamelden onze Zwerfvuilmeesters, die ondertussen al bijna met 50 zijn, het afgelopen jaar maar liefst 62.400 liter zwerfvuil in. En dat staat los van al het werk dat onze reinigingsdienst al uitvoert. Het leeuwendeel van het ingezamelde zwerfvuil zijn blikjes, petflessen of restanten hiervan. Hoog tijd om die afvalstroom een halt toe te roepen. Daarom treedt de stad toe tot de Statiegeldalliantie. Het principe van het statiegeld is eenvoudig: men betaalt enkele eurocenten extra als men een blikje of een petfles koopt en die krijgt men terug als men het blikje weer in de winkel inlevert. Dat zorgt ervoor dat bijna niemand ze nog weggooit." Studies tonen aan dat mensen door dit systeem 70 tot 90 procent minder afval weggooien. Het zwerfafval neemt in één klap af met 40 procent. (DND)