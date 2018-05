Stad test alarmsysteem bij noodsituaties 30 mei 2018

Dendermonde zal binnenkort BE-Alert uittesten. Dat is een nationaal alarmeringssysteem om de bevolking bij een noodsituatie snel te verwittigen en instructies te geven. Het kan dan gaan om aanwezigingen om ramen en deuren te sluiten, te evacueren bij een giftige rookwolk, een gaslek of een grote brand. Zo krijgen betrokken inwoners snel officiële en correcte informatie via een sms of een gesproken bericht op hun mobiel toestel of vaste telefoonlijn.





BE-Alert zal op donderdag 7 juni rond 8 uur 's ochtends uitgetest worden voor bewoners in de omgeving van papierfabriek VPK in Oudegem. Wie zich inschreef voor BE-Alert en in de Oudegemsebaan, Berkestraat, Oude Heirbaan, Hoogtestraat, Frans Vertongenstraat, Jef Scheirsstraat, Oude baan, Dr. Frans De Hovrestraat, Varenbergstraat, Hunnenbergstraat, Pastoor J. De Harduynstraat, Sint-Sebastiaanstraat of Nederstraat woont, mag zich aan een sms verwachten met boodschap "Test BE-Alert stad Dendermonde. Via deze weg alarmeren we u bij een noodsituatie." Inschrijven via BE-Alert kan nog altijd via www.be-alert.be.





