Stad steeds diverser 23 juni 2018

02u56 0

Dendermonde wordt steeds diverser. Dat blijkt uit een grondige omgevings- en taalanalyse die in het kader van een integratiebeleid werd uitgevoerd.





Dendermonde, Lebbeke en Buggenhout sloten een intergemeentelijke samenwerking van personen van buitenlandse herkomst. De doelstellingen daarvan omvatte de opmaak van een grondige omgevings- en taalanalyse. Daaruit blijkt nu dat twaalf procent van de Dendermondse inwoners een andere herkomst heeft. Magreb, Afrikaanse en Aziatische herkomstgroepen hebben het grootste aandeel. De sterkste stijgers sinds 2007 zijn de nieuwkomers uit Polen, Bulgarije en Roemenië. Ook in het onderwijs komt diversiteit terug. Ruim 20 procent in het basisonderwijs, en 18 procent in het secundair onderwijs heeft een andere thuistaal dan het Nederlands. Loketmedewerkers en maatschappelijk werkers vanuit het OCMW, zijn daarom vragende partij voor ondersteuning rond communicatie met anderstaligen. (DND)





Meer over Dendermonde

Roemenië

Lebbeke

OCMW

Magreb

Polen

Bulgarije

Buggenhout