Stad start samenwerking met Sociale Werkplaats 23 maart 2018

Het stadsbestuur van Dendermonde sluit een samenwerkingsovereenkomst met de Sociale Werkplaats. De Sociale Werkplaats zal werkkrachten inzetten voor taken op het openbaar domein, zoals groenonderhoud, leegmaken van vuilnisbakken en opruimen van zwerfvuil. "De stad voorziet werkingsmiddelen, materiaal en logistieke steun", zegt schepen François De Bleser (CD&V). "Hiermee dragen we ook ons steentje bij voor sociale tewerkstelling en integratie van mensen die het moeilijker hebben op de arbeidsmarkt." De leerwerkplaatsen zijn bedoeld voor mensen die niet, nog niet of niet meer terecht kunnen in het reguliere of beschermde arbeidscircuit. Via een leerprogramma op maat kunnen ze werken aan arbeidsvaardigheden zoals stiptheid, opdrachten correct uitvoeren en samenwerken. Zo kunnen ze later weer in de reguliere arbeidsmarkt terecht. Met de nieuwe samenwerkingsovereenkomst wil de stad het voortbestaan van de Sociale Werkplaats van het OCMW garanderen. (DND)