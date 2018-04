Stad start met evenementencel 19 april 2018

03u01 0

Dendermonde start met een 'evenementencel'. Het initiatief moet helpen om organisatoren van evenementen te ondersteunen en helpen bij het veiliger maken van hun activititeiten. "In Dendermonde is er een bruisend verenigingsleven aanwezig en worden jaarlijks heel wat evenementen georganiseerd", zegt burgemeester Piet Buyse (CD&V). "Dat verdient de nodige ondersteuning. Daarom vormen het stadsbestuur en de veiligheidsdiensten samen een evenementencel." Organisatoren moeten minstens twee maanden vooraf een vergunning aanvragen. Ze geven dan ook een draaiboek met het programma, taken, verantwoordelijken en een duidelijk inplantingsplan door. De nieuwe evenementencel kan dan beslissen om de organisator uit te nodigen op een maandelijkse vergadering. Daar kunnen eventuele knelpunten besproken worden en mogelijke maatregelen rond openbare orde, gezondheid en veiligheid. De cel kan ook tips geven rond de aanpak van incidenten, beter betrekken van de buurt en beperken van overlast. De evenementencel bestaat uit de evenementencoördinator, technische uitvoeringsdienst, lokale politie en brandweer. (DND)