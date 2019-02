Stad schrijft brief aan BPost: “Minstens één rode brievenbus in centrum van elke deelgemeente nodig” Nele Dooms

01 februari 2019

11u55 0 Dendermonde “Het kan niet dat er in de dorpskernen van onze deelgemeenten geen brievenbus meer overblijft”. Dat zegt gemeenteraadslid Walter Deygers (N-VA) nu bekend raakte dat BPost op heel wat plaatsen brievenbussen zal schrappen. Oudegem en Schoonaarde dreigen zo hun brievenbus in het centrum kwijt te raken. Het stadsbestuur schrijft een brief aan de maatschappij om te eisen dat elke dorpskern een rode bus behoudt.

Bpost maakte recent voor heel Vlaanderen een lijst bekend met rode brievenbussen die verdwijnen. Concreet moet één op vier weg en daar ontsnapt ook Dendermonde niet aan. Zo verdwijnt binnen afzienbare tijd de brievenbus aan de LeopoldII-laan in Dendermonde-centrum. Ook in de Dendermondse deelgemeenten sneuvelen postbussen. Het gaat om de brievenbussen in de Bakkerstraat, Grootzand en Zeelsebaan in Grembergen, de Fabrieksstraat, Hof ten Rode in Baasrode en de Zandstraat in Appels. In Schoonaarde verdwijnen de brievenbussen aan de Jozef De Troetselstraat, Vrankrijkstraat en Moleneinde, in Oudegem aan de Oudegemsebaan en de Pastoor J. De Harduynstraat en in Sint-Gillis aan de Serbosstraat en Sint-Gillislaan.

Walter Deygers, inwoner van Oudegem, maakt zich zorgen om de beslissing. “Door zoveel brievenbussen weg te halen, komt de bereikbaarheid wel in het gedrang”, zegt hij. “Daar dreigen de oudere bevolking en inwoners die minder mobiel zijn het slachtoffer van te worden. En laten het nu net die ouderen zijn die nog het meest vasthouden aan brieven of kaartjes schrijven, omdat ze minder vertrouwd zijn met de digitale wereld. Het is dus belangrijk dat ze een brievenbus in hun nabijheid hebben. Er zijn overigens ook steeds meer zeventig- en tachtigplussers.”

Volgens Deygers is de logica van Bpost over welke brievenbussen precies verdwijnen niet te begrijpen. “In Oudegem verdwijnen de rode bussen aan het gemeentehuis en bakkerij Olivier, allebei in het centrum. Enkel degene op de Eegene blijft over. Dat is liefst 3,7 kilometer van het centrum. En een postpunt met gelimiteerde openingsuren op meer dan een kilometer van het centrum is ook al niet evident”, zegt hij. “In Schoonaarde is het al niet beter. Daar blijven drie van de zes brievenbussen wel behouden, maar ook die in het centrum verdwijnt en wat overblijft ligt allemaal tussen 1 en 2,7 kilometer van de dorpskern. Het is niet te begrijpen dat net die in het centrum niet blijven bestaan.”

Deygers kaartte, namens verontruste en bezorgde inwoners, de problematiek tijdens de jongste gemeenteraad aan. Daar kreeg hij bijval van Tom Bogman, oppositieraadslid voor sp.a. Schepen van welzijn Tomas Roggeman (N-VA) is bereid actie te ondernemen. “Het stadsbestuur zal een brief sturen naar BPost, ondertekend door de hele gemeenteraad, om hen te wijzen op hun verantwoordelijkheid”, zegt hij. “Wij willen ten minste één rode brievenbus in de kern van elke deelgemeente. Het is de commerciële vrijheid van BPost om te snoeien in het aantal brievenbussen, maar de logica is hier compleet zoek. Hopelijk kunnen we als stad genoeg druk zetten om BPost te overtuigen hun plan nog te wijzigen.”