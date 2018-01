Stad present op Vakantiesalon 30 januari 2018

02u47 0 Dendermonde Toerisme Dendermonde tekent present op het Vakantiesalon in Brussel. De stad doet dit al een aantal jaren. Op deze beurs toont de toeristische dienst de troeven die de Ros Beiaardstad moeten promoten.

Omdat de beurs dit jaar de focus legt op gastronomie, zal er op regelmatige tijdstippen een degustatie van een Dendermonds streekbier zijn, vergezeld van kopvlees. Iedereen kan Dendermonde komen proeven. Het Vakantiesalon vindt plaats van donderdag 1 tot en met zondag 4 februari in de Expohallen in Brussel, elke dag van 10 tot 18 uur. De stand van Dendermonde staat in hal 3. Wie interesse heeft om het Vakantiesalon te bezoeken, kan gebruik maken van de gratis toegangskaart. Die is te bekomen via de website https://tickets.brussels-expo.be/nl/holiday2018. Om van de gratis aanbieding te genieten moeten geïnteresseerden de code DENDER2018 ingeven.





(DND)