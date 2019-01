Stad past strijd tegen overlast duivenproblematiek aan Nele Dooms

30 januari 2019

14u00 0 Dendermonde Het Dendermondse stadsbestuur past de strijd tegen de duivenproblematiek aan. Omdat de weringsnetten onder de spoorwegbrug van Grembergen voortdurend beschadigd raken door passerende vrachtwagens, komt daar een nieuwe oplossing. De kerktoren van Schoonaarde krijgt dan weer een duiventil. “Diverse duiventillen op het grondgebied zorgen ervoor dat de kweek van duiven geremd wordt”, zegt schepen van dierenwelzijn Tomas Roggeman (N-VA).

Het Dendermondse stadsbestuur bindt al een tijdje de strijd tegen wilde duiven aan. Op verschillende plaatsen in de stad zorgen de dieren immers voor flink wat overlast. Uitwerpselen van duiven ontsieren immers het straatbeeld, auto’s, tuinmeubilair en terrassen. Omdat er steeds meer klachten van misnoegde inwoners binnenliepen, besliste de stad om maatregelen te nemen om de steeds groter wordende duivenpopulatie in Dendermonde een halt toe te roepen.

Zo werden op drie locaties, speelplein De Vliet in Baasrode, de tuin van het Zwijvekemuseum in Dendermonde-centrum en de zolder van de kerk van Sint-Gillis-Binnen drie duiventillen geplaatst. Daar vinden stadsduiven eten, drinken, slaap- en nestgelegenheid en nestelen ze zich niet meer in dakgoten en dergelijke. “De duiventil in de kerk van Sint-Gillis blijkt de meest succesvolle”, weet schepen Roggeman door een recente telling. “Daar werden in december 33 eieren meegenomen en 20 eieren vervangen door kunsteieren. Deze manier van werken wordt het aantal duivenjongen dat geboren wordt drastisch beperkt, zodat er op termijn minder duiven zullen zijn.”

Ook de spoorwegbrug van Grembergen, aan het Grootzand, waar het voorbije jaar weringsnetten gespannen werden, kreeg zo’n duiventil. Maar die verhuist nu naar de kerktoren van Schoonaarde. “In deze til werden slechts drie eieren gevonden”, legt Roggeman uit. “Ze blijkt dus niet effectief. Allicht omdat de netten onder de brug er al voor zorgen dat duiven er zich minder nestelen. Omdat we de jongste tijd vanuit Schoonaarde, vooral rond de Schoonaardebaan, veel klachten van overlast door duiven krijgen, verhuist de til naar daar. In de kerk van Schoonaarde zal ze meer nut hebben. Een duiventil in de hoogte geeft ook altijd betere resultaten dan één op de grond.”

Toch blijkt er ook een probleem met de weringsnetten onder de brug in Grembergen. Die werden eind 2017 geplaatst en ondertussen moesten ze al vier keer opnieuw hersteld worden. “Op één feit van vandalisme na, werden deze netten telkens beschadigd door vrachtwagens die onder de burg doorrijden”, zegt Roggeman. “De herstellingen hebben al flink wat geld gekocht. Nu de netten recent nog maar eens opnieuw beschadigd raken, is beslist om voor een andere oplossing te gaan.”

De huidige weringsnetten, die de volledige breedte van de spoorwegbrug overspannen, worden helemaal verwijderd. In de plaats komen er netten tussen de spleten en richels van de brug. Daar kunnen ze niet beschadigd worden door vrachtwagens en zullen ze dus langer dienst kunnen doen in de strijd tegen duivenoverlast. “Deze locatie in Grembergen stond erom bekend dat duiven er massaal samen troepten, met alle risico’s van dien op duivenpoep voor wie er onder fietste, wandelde of met de auto passeerde. Dat is nu veel minder, zodat de netten zeker hun nut bewijzen”, zegt Roggeman.