Stad pakt uit met cinema in openlucht 16 juni 2018

02u37 0 Dendermonde Het stadsbestuur van Dendermonde zet voor de komende maanden in op een bomvol zomerprogramma. Daarvoor slaan stadsdiensten en verenigingen de handen in elkaar. Haast dagelijks valt er iets te beleven.

De zomerbar in de tuin van Huis Van Winckel opende zopas de deuren. Het wordt het mekka van tal van zomerse activiteiten. Zo zorgen de uitbaters van Le Jardin Creole zelf voor live optredens. Uniek worden Gospel Brunches op zondagen. Ook City Sounds zorgt opnieuw voor een bomvolle affiche van midden tot eind juli. Dan zijn er concerten, ladies night, zomerquiz, avondmarkt, en zelfs een kindernamiddag.





Nieuw deze zomer is Cinema Canvas, met in juli drie avonden op rij films in openlucht. "Regisseurs leiden de films altijd in", zegt schepen Lien Verwaeren (CD&V). "Kijken kan op woensdag 11, donderdag 12 en vrijdag 13 juli." Ook op de Grote Markt zal één en ander te beleven zijn. Traditiegetrouw zijn er de donderdagse terrasjesavonden, rommelmarkt en Dendermonde Viert met topartiesten naar aanleiding van de Vlaamse Feestdag. "Ook op deze plaats is er een nieuwigheid", zegt Patrick Segers van de Dienst Stadspromotie. "Op 29 juni vindt Apéro Time plaats, een gratis openlucht aperitief met foodtrucks en bars."





De hele programmatie is terug te vinden via www.ccbelgica.be of www.couretjardin.be. (DND)