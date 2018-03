Stad onderzoekt locaties peukentegels 13 maart 2018

02u48 0 Dendermonde Het schepencollege bekijkt op welke locaties peukentegels kunnen komen. Dat gebeurt op vraag van gemeenteraadslid Nele Cleemput (CD&V).

Peukentegels zijn rasters in het voetpad waar rokers hun peuk in kunnen werpen.





"In de strijd tegen zwerfvuil hebben al diverse gemeenten peukentegels geplaatst", zegt Nele Cleemput. "Dat moet rondslingerende sigarettenpeuken in het straatbeeld tegengaan. Peuken opruimen is immers een zeer tijdrovend werk. Per jaar belanden in Vlaanderen zo'n 9.000 ton aan peuken op of langs de weg."





Strategische plaatsen

De peukentegels komen normaal op plekken waar veel rokende mensen zijn, bijvoorbeeld in de buurt van horecazaken, bushaltes of het station.





Op vraag van gemeenteraadslid Cleemput bekijkt nu ook het Dendermondse schepencollege waar peukentegels kunnen komen. "Op enkele strategische plaatsen kunnen ze al heel wat overlast wegnemen", zegt ze.





Onder andere de site aan de bibliotheek en de stationsomgeving worden onder de loep genomen, als mogelijk proefproject.





Alternatieve maatregelen

Het schepencollege bekijkt ook andere maatregelen, zoals plaatsen van asbakken, eventueel ingewerkt in een straatvuilbak, of het verdelen van zakasbakken, waarbij de peuk in een onbrandbare houder in de zak van de eigenaar belandt.





"De stad blijft ook inzetten op handhaving", zegt Cleemput. "Het blijft verboden snoep, snacks, sigaretten, sigarettenpeuken, verpakkingen, papierafval, plastic en kauwgom op straat te gooien." (DND)